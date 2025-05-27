Новосибирские выпускники 27 мая сдают ЕГЭ по математике

В Новосибирской области 27 мая выпускники сдают обязательный ЕГЭ по математике. В этот день школьникам предстоит решить задания либо базового, либо профильного уровня — в зависимости от того, какой из них был выбран. Как ранее сообщали в мэрии Новосибирска, половина одиннадцатиклассников выбрали профильный уровень.