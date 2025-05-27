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Новосибирские выпускники 27 мая сдают ЕГЭ по математике

Школьники в этот день пишут как базовый, так и профильный уровни.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области 27 мая выпускники сдают обязательный ЕГЭ по математике. В этот день школьникам предстоит решить задания либо базового, либо профильного уровня — в зависимости от того, какой из них был выбран. Как ранее сообщали в мэрии Новосибирска, половина одиннадцатиклассников выбрали профильный уровень.

Основной период сдачи экзаменов в Новосибирской области будет длиться по 11 июня, резервные дни — с 16 по 23 июня. Также 3 и 4 июля у выпускников будет возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов для улучшения результатов.

В основной период в регионе примут участие почти 15 тысяч человек, из них 13 560 — выпускники 2025 года, ранее сообщали в правительстве Новосибирской области.