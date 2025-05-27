WSJ: Трамп может ввести санкции против России на этой неделе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обдумывает возможность введения санкций против России на этой неделе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Журналисты уверены, что американский лидер разочарован действиями президента России Владимира Путина и медленным ходом российско-украинских переговоров. При этом осведомленные источники уточнили, что новые меры давления не предполагают расширения банковских санкций.
Вместо этого Дональд Трамп рассматривает другие варианты, включая ограниченные меры с целью вынудить Москву согласиться на 30-дневное перемирие, передает газета.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что второй раунд переговоров Украины и России, посвященный урегулированию конфликта, по формату будет аналогичен встрече, прошедшей 16 мая в Стамбуле.
Политолог Сергей Марков в свою очередь заявил, что Трамп скоро может позвонить Путину, чтобы извиниться за свои резкие высказывания о нем в связи с ударами российских войск по территории Украины.