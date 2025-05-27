В Перми проводятся общественные обсуждения

С 27 по 30 мая на Публичном портале ИСОГД города Перми обсуждается проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в части исключения из границ зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений земельного участка, расположенного в Ленинском районе города.
Изучить материалы к проекту можно с 27 по 30 мая на Публичном портале ИСОГД, в администрации Ленинского района (ул. Пермская, 57), а также на сайте администрации Перми. Предложения и замечания примут до 30 мая на Публичном портале ИСОГД, в администрации Ленинского района, в городском департаменте градостроительства и архитектуры (ул. Сибирская, 15).
Кроме того, с 27 мая по 3 июня на Публичном портале ИСОГД проходят общественные обсуждения, посвященные проекту о внесении изменений в проект планировки территории, утвержденный приказом министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 23 ноября 2023 года «Об утверждении документации по планировке территории в микрорайоне “Дом культуры железнодорожников” города Перми (кварталы 16, 17)».
Ознакомиться с материалами по проекту можно до 3 июня на Публичном портале ИСОГД, в администрации Дзержинского района (ул. Ленина, 85), на сайте городской администрации. Предложения и замечания можно подать до 3 июня на Публичном портале ИСОГД, в администрации Дзержинского района, в департаменте градостроительства и архитектуры.