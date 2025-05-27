В Перми проводятся общественные обсуждения

Изучить материалы к проекту можно с 27 по 30 мая на Публичном портале ИСОГД, в администрации Ленинского района (ул. Пермская, 57), а также на сайте администрации Перми. Предложения и замечания примут до 30 мая на Публичном портале ИСОГД, в администрации Ленинского района, в городском департаменте градостроительства и архитектуры (ул. Сибирская, 15).