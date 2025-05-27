Названы причины, из-за которых выпускники проваливают ЕГЭ

Школьники часто допускают ошибки в ответах на ЕГЭ по биологии, русскому языку и математике.
При сдаче ЕГЭ выпускники часто допускают ошибки на экзамене о биологи. В частности, по темам эволюции, эндокринной системы и других. Также много ошибок фиксируется на экзаменах по математике, обществознанию и русскому языку. Об этом сообщила образовательная платформа «Умскул», ссылаясь на свои исследования.
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По информации компании, в 2025 году, помимо обязательного экзамена по русскому языку, выпускники планируют сдавать ЕГЭ по профильной математике — 49%, базовой математике — 45%, обществознанию — 38% и биологии — 23%. При этом именно эти предметы вызывают наибольшие трудности при подготовке: 20% респондентов испытывают сложности с русским языком, 16% — с профильной математикой, 14% — с обществознанием и 12% — с биологией.
«В биологии трудности вызывают темы эволюции, биоценозов, сенсорной и эндокринной систем. Также школьники путают митоз, мейоз, фотосинтез и набор хромосом», — передают «Известия» статистику от «Умскул».
Специалисты отмечают, что выпускники часто допускают ошибки также и на экзамене по русскому языку. Они связаны с орфографией (ошибки в написании корней, суффиксов, окончаний глаголов, причастий и деепричастий) и пунктуацией (трудности при оформлении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, анализе пунктуации, использовании однородных членов). В сочинениях нередко встречаются нарушения структуры текста, некорректное употребление лексических единиц и падежных форм.
Что касается математики: школьники на экзамене могут терять знаки, неправильно применять тригонометрические формулы, недополучать баллы за задания, связанные с параметрами, планиметрией и стереометрией. Также им трудно определять область допустимых значений в уравнениях с корнями и логарифмами. На экзамене по обществознанию выпускники зачастую подменяют понятия, ошибаются в употреблении терминов и определений, пишут неполные или частичные ответы, приводят примеры вместо аргументов и не делают логическую последовательность изложения информации.
Эксперты «Умскул» также заявили о трудностях школьников при заполнении экзаменационных бланков: внесение лишних символов, неразборчивый или слишком мелкий почерк, запись двух ответов в одну строку, пропуски клеток или позиций бланка и некорректное перенесение ответов. Еще одной проблемой является неэффективное распределение времени на экзамене. Так, выпускники зачастую не представляют, сколько времени требуется для выполнения каждого задания, переноса ответов в бланк и итоговой проверки работы перед сдачей.
Ранее в исследовании платформы «Умскул» говорилось, что русский язык стал самым трудным экзаменом для сдачи в рамках ЕГЭ и ОГЭ. На втором месте оказалась математика базового и профильного уровня. Также и обществознание, несмотря на популярность при выборе в качестве предмета для сдачи, является сложным, передает VSE42.RU.