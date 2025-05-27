Названы причины, из-за которых выпускники проваливают ЕГЭ

Эксперты «Умскул» также заявили о трудностях школьников при заполнении экзаменационных бланков: внесение лишних символов, неразборчивый или слишком мелкий почерк, запись двух ответов в одну строку, пропуски клеток или позиций бланка и некорректное перенесение ответов. Еще одной проблемой является неэффективное распределение времени на экзамене. Так, выпускники зачастую не представляют, сколько времени требуется для выполнения каждого задания, переноса ответов в бланк и итоговой проверки работы перед сдачей.