Мининформ Беларуси предложил РФ обмениваться списками экстремистской литературы

В Министерстве информации сообщили, что Беларусь и России будут вместе бороться с нежелательной литературой, сообщил телеграм-канал министерства.
По словам замминистра информации Беларуси Дениса Езерского, борьба с нежелательной литературой в Союзном государстве необходима, чтобы уберечь читателей от их негативного влияния.
— Вместе мы должны еще больше и теснее работать в вопросах противодействия нашим идейным оппонентам, — подчеркнул чиновник.
Также Езерский заметил, что Беларусь и Россия должны предпринять меры, чтобы не допускать реализацию изданий, которые содержат «элементы деструктивного морально-психологического и культурного воздействия на общество», в том числе влияют на молодежь.
Кроме того, представитель Мининформации обратил внимание на то, что нередко в Беларусь поступают переводные книги российских издательств, содержание которых не соответствует задачам, которые реализуются в сфере духовно-нравственного развития общества. В связи с этим Езерский предложил России и Беларуси обмениваться списками экстремистской литературы.
Напомним, не так давно книги Рю Мураками, Фредрика Бакмана и Норы Сакавич запретили распространять в Беларуси.
А еще МАРТ нашел нарушения в 100% проверенных магазинов «Корона» в Беларуси.