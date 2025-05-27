Мининформ Беларуси предложил РФ обмениваться списками экстремистской литературы

Кроме того, представитель Мининформации обратил внимание на то, что нередко в Беларусь поступают переводные книги российских издательств, содержание которых не соответствует задачам, которые реализуются в сфере духовно-нравственного развития общества. В связи с этим Езерский предложил России и Беларуси обмениваться списками экстремистской литературы.