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Мининформ Беларуси предложил РФ обмениваться списками экстремистской литературы

Беларусь и Россия определили способ борьбы с нежелательной литературой.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве информации сообщили, что Беларусь и России будут вместе бороться с нежелательной литературой, сообщил телеграм-канал министерства.

По словам замминистра информации Беларуси Дениса Езерского, борьба с нежелательной литературой в Союзном государстве необходима, чтобы уберечь читателей от их негативного влияния.

— Вместе мы должны еще больше и теснее работать в вопросах противодействия нашим идейным оппонентам, — подчеркнул чиновник.

Также Езерский заметил, что Беларусь и Россия должны предпринять меры, чтобы не допускать реализацию изданий, которые содержат «элементы деструктивного морально-психологического и культурного воздействия на общество», в том числе влияют на молодежь.

Кроме того, представитель Мининформации обратил внимание на то, что нередко в Беларусь поступают переводные книги российских издательств, содержание которых не соответствует задачам, которые реализуются в сфере духовно-нравственного развития общества. В связи с этим Езерский предложил России и Беларуси обмениваться списками экстремистской литературы.

Напомним, не так давно книги Рю Мураками, Фредрика Бакмана и Норы Сакавич запретили распространять в Беларуси.

А еще МАРТ нашел нарушения в 100% проверенных магазинов «Корона» в Беларуси.