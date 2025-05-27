В зацветшее озеро в Парке Металлургов в Самаре занесут хлореллу

В Самаре намерены заняться решением проблемы заболачивания озера, расположенного в парке 50-летия Октября на проспекте Металлургов.
Ранее жители неоднократно обращали внимание на стремительное зарастание водоёма — из живописного уголка природы он начал превращаться в болото, покрытое плотным слоем водорослей.
Для борьбы с этим явлением специалисты выбрали метод биологической очистки: в воду планируется запустить культуры одноклеточных водорослей рода Хлорелла.
Эти микроорганизмы обладают множеством полезных свойств и широко используются в экологии для нормализации водной среды, в том числе — для подавления роста нежелательных водных растений.
Как сообщила ГТРК «Самара», со ссылкой на муниципальное предприятие «Парки Самары», в ближайшее время будет проведена корректировка микробиологического состава водоёма с применением биопрепаратов.
Отметим, что ещё весной текущего года специалисты предпринимали попытку благоустройства озера, однако сегодня стало ясно, что требуется более комплексный подход, включающий и биологические меры воздействия.
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