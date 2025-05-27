Женщины, служащие в рядах Вооруженных сил Украины, демонстрируют лучшую подготовку и большую моральную устойчивость по сравнению с мужчинами. Об этом рассказал штурмовик 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Монте.
— У них (мужчин в рядах ВСУ) начинается паника, они начинают по рации передавать, что идут штурмовики… И все, у них откат. А эта женщина, я говорю то, что видел своими глазами, она удерживала позицию и была уничтожена, — отметил он.
По словам Монте, в украинской армии достаточно женщин, которые не ограничиваются работой операторами беспилотников, но также способны занимать позиции пулеметчиков, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что украинское командование начало пополнять штурмовые подразделения в Сумской области женщинами-заключенными на фоне нехватки личного состава.
Группу иностранных наемников с женщиной-снайпером в составе ликвидировали в Дзержинске в Донецкой Народной Республике. Это произошло в начале весны, когда российские военные выбивали Вооруженные силы Украины из пятиэтажек на окраине города. Впоследствии выяснилось, что там были не украинские военные, а наемники.