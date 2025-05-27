Поисковики из Башкирии нашли место падения советского бомбардировщика.

«Мелкие фрагменты самолета мы нашли даже в трех километрах от места падения. По ним удалось установить, что самолет был выпущен до Великой Отечественной войны на 125-м заводе в Иркутске. В немецких документах описывается, что один из летчиков этого самолета выпрыгнул с парашютом, после чего его взяли в плен, а двое других — погибли. Скорее всего, самолет пилотировался курсантами и инструкторами Краснодарского авиаучилища. Так как летчиков не хватало, задействовали курсантов», — пояснил член Общественной палаты Башкирии, поисковик Владимир Волков.