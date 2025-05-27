Поисковики из Башкирии нашли место падения советского бомбардировщика.

В Карачаево-Черкесии в ходе экспедиции «Заоблачный фронт. Крылья над горами» поисковики из Башкирии нашли место падения самолета СБ-2 — скоростного советского бомбардировщика, который был сбит, предположительно, 28 августа 1942 года. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты РБ.
К началу Великой Отечественной войны СБ-2 был основным самолётом советской бомбардировочной авиации. На его долю тогда приходилось 90 процентов машин этого класса.
Виталий Калимуллин из поискового отряда «Эльба» обнаружил фрагмент стоек шасси, фрагменты рамы, баллоны сжатого воздуха СБ-2.
Фрагменты самолета были разбросаны по склону горы Лысая, в которую он врезался и взорвался. Поисковики нашли воронку — место, куда он врезался, после того как его сбили.
«Мелкие фрагменты самолета мы нашли даже в трех километрах от места падения. По ним удалось установить, что самолет был выпущен до Великой Отечественной войны на 125-м заводе в Иркутске. В немецких документах описывается, что один из летчиков этого самолета выпрыгнул с парашютом, после чего его взяли в плен, а двое других — погибли. Скорее всего, самолет пилотировался курсантами и инструкторами Краснодарского авиаучилища. Так как летчиков не хватало, задействовали курсантов», — пояснил член Общественной палаты Башкирии, поисковик Владимир Волков.
Еще в 2023 году совместно с поисковиками из Башкирии и Краснодарского края он начал искать это место в окрестностях города Теберды Карачаево-Черкесии. Тогда нашли небольшие фрагменты обшивки, кусочки двигателя парашютной системы. Сейчас поисковики продолжают работу по поиску номерных деталей.