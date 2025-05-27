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В Красноярске назначен новый первый заместитель мэра

В Красноярске на должность первого заместителя мэра назначен Александр Мацак.

В Красноярске на должность первого заместителя мэра назначен Александр Мацак.

Он будет отвечать за жилищно-коммунальное хозяйство, градостроительство, муниципальное имущество и земельные отношения, сообщили в мэрии города.

Александр Иванович ранее занимал пост руководителя департамента городского хозяйства и транспорта с 5 декабря 2024 года. До этого он возглавлял МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» и работал на различных позициях в МП «Специализированное автотранспортное предприятие». Общий стаж работы в сфере ЖКХ составляет 15 лет.

Александр Мацак имеет высшее образование, окончив Сибирский федеральный университет. Он также прошел профессиональную переподготовку, в том числе по программе «Автомобильные дороги».

Ранее рассказывали, что экс-главе Красноярского отделения Пенсионного фонда не удалось обжаловать приговор.