В Красноярске назначен новый первый заместитель мэра

В Красноярске на должность первого заместителя мэра назначен Александр Мацак.
Он будет отвечать за жилищно-коммунальное хозяйство, градостроительство, муниципальное имущество и земельные отношения, сообщили в мэрии города.
Александр Иванович ранее занимал пост руководителя департамента городского хозяйства и транспорта с 5 декабря 2024 года. До этого он возглавлял МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» и работал на различных позициях в МП «Специализированное автотранспортное предприятие». Общий стаж работы в сфере ЖКХ составляет 15 лет.
Александр Мацак имеет высшее образование, окончив Сибирский федеральный университет. Он также прошел профессиональную переподготовку, в том числе по программе «Автомобильные дороги».
Ранее рассказывали, что экс-главе Красноярского отделения Пенсионного фонда не удалось обжаловать приговор.