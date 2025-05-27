В Красноярске назначен новый первый заместитель мэра

Александр Иванович ранее занимал пост руководителя департамента городского хозяйства и транспорта с 5 декабря 2024 года. До этого он возглавлял МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» и работал на различных позициях в МП «Специализированное автотранспортное предприятие». Общий стаж работы в сфере ЖКХ составляет 15 лет.