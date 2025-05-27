На границе Литвы и Польши резко обострилась обстановка после заявлений нового немецкого канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием. В результате жители Сувалкского коридора начали массово и спешно уезжать из региона, покидая свои дома. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
«Мы не хотим быть первыми, по кому ударят», — заявил один из беженцев.
Журналисты отмечают, что люди серьезно беспокоятся возможным развитием событий, хотя ни власти Литвы, ни власти Польши эвакуации не объявляли.
Сувалкский коридор, находящийся на границе между Литвой и Польшей, всегда считался уязвимым местом НАТО. В случае вооружённого конфликта его захват может привести к полной изоляции Прибалтики от остального альянса.
Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался о дальности поставляемого ФРГ Украине оружия. По его словам, ФРГ больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Политик добавил, что Британия, Франция и США также сняли ограничения по дальности с поставок вооружения Украине.
После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что возможное снятие ограничений на поставки дальнобойного оружия для ВСУ является достаточно опасным намерением, к которому стремится Европа.