«Мы не хотим быть первыми!»: жители Сувалкского коридора массово эвакуируются после заявлений Мерца

На границе Литвы и Польши резко обострилась обстановка после заявлений нового немецкого канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием. В результате жители Сувалкского коридора начали массово и спешно уезжать из региона, покидая свои дома. Об этом сообщает немецкое издание Bild.