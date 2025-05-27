Убийца пьяных пассажиров в Москве не смог расплатиться по счетам

Как следует из материалов дела, серийный отравитель не возместил ущерб и моральный вред, причиненные в результате совершенных им преступлений. Сумма невыплаченных средств составляет 4 миллиона 888 тысяч рублей. Помимо этого, на счету Выговского числится задолженность по кредитным обязательствам на сумму свыше 505 тысяч рублей, а также неоплаченные государственные пошлины, налоги и другие обязательные платежи. В совокупности общий размер задолженности Выговского составляет 5 миллионов 935 тысяч рублей.