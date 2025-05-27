В Братске обнаружены опасные вредители в импортных фруктах и овощах

Специалисты обследовали склады на оптовых базах на улицах Коммунальной и Янгеля Братска, где взяли образцы свежих фруктов и овощей с признаками заражения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
— 27 мая 2025 года должностными лицами надзорного ведомства вынесены предостережения индивидуальным предпринимателям, — поделились в ведомстве.
Лабораторные исследования подтвердили наличие карантинных вредителей в импортной продукции. В яблоках из Узбекистана обнаружены опасные виды щитовок, в киви из Турции и Ирана — тутовая щитовка. Цитрусовые из Китая, Египта и других стран оказались заражены красной померанцевой щитовкой. Особую опасность представляет выявленный в узбекских томатах вирус коричневой морщинистости, а также зараженная зерновкой фасоль из Таджикистана.