В Братске обнаружены опасные вредители в импортных фруктах и овощах

Лабораторные исследования подтвердили наличие карантинных вредителей в импортной продукции. В яблоках из Узбекистана обнаружены опасные виды щитовок, в киви из Турции и Ирана — тутовая щитовка. Цитрусовые из Китая, Египта и других стран оказались заражены красной померанцевой щитовкой. Особую опасность представляет выявленный в узбекских томатах вирус коричневой морщинистости, а также зараженная зерновкой фасоль из Таджикистана.