Художница Мария Ерёмина делает улицы Хабаровска ярче и позитивнее

Заметили ли вы, как города нашего края расцветают яркими красками? Речь идет о картинах, которые художники рисуют на домах, остановках и прочих удобных пространствах. Так называемые муралы имеют смысл, цель и, самое главное, очень украшают серые будни, согласитесь.
Эту красоту не смоет дождь.
Одна из таких городских творцов — Мария Еремина. Она, словно первоцвет, с приходом тепла появилась на улице, вооруженная при этом кистью и красками. Как раз в процессе работы корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» и приметила ее. Девушка увлеченно наносила красно-оранжевые мазки на трансформаторную подстанцию, которая стоит напротив остановки «Госбанк», и временами что-то с улыбкой отвечала появляющимся за ее спиной прохожим.
— Я масштабирую брендбук 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — продемонстрировала изображение летчика художница. — И это не единственная работа на эту тему. Как и не первый опыт работы под лучами солнца и прицельными взглядами проходящих мимо хабаровчан. Художница рассказывает, что украшает хабаровские улицы арт-объектами уже пять лет.
— Как только становится тепло, я выхожу рисовать на улицу. И что пять лет назад, что даже нынешний сезон — каждый раз будто заново привыкаю работать у всех на виду, — смеется Мария Еремина. — И — нет-нет, никаких негативных позиций, наши горожане, наоборот, довольно добрые и беспокоящиеся люди. Часто они наблюдают за процессом и вздыхают, мол, жалко будет, если такую красоту потом закрасят или все смоет дождь. На что я их успокаиваю — мои изображения согласованные, поэтому украшать город будут долго. Да и непогоду краска переживет, она специально подобрана — фасадная, плюс перед нанесением рисунка я обязательно грунтую поверхность.
В основном над проектами Мария трудится сама, но периодически, «за компанию», с ней находится муж Максим. Он не художник, просто ему нравится проводить время с супругой в этой творческой атмосфере.
— В такие моменты он отвечает на вопросы прохожих, чтобы я не отвлекалась от рисования. И еще выступает в роли подмастерья, например, подкрасит какую-то деталь или даже большие участки. Помогает переносить стремянку, банки с красками. А в моменты, когда намечаю будущий рисунок на улице по вечерам, с ним намного комфортнее и все страхи отступают. Конечно, когда объем работы довольно большой, хабаровчанка может позвать для совместного творчества других знакомых художников. Подмечает, что в Хабаровске есть целое объединение таких живописцев: любого попроси — всегда придет на помощь:
— Люди у нас очень отзывчивые, и это здорово!
В профессии Мария Еремина уже больше 15 лет. Говорит, началась карьера после того, как приехала в краевую столицу из села Богородского, закончила соответствующие курсы. В студенческий период стали поступать первые заказы на росписи стен в квартирах. И до сих пор приглашают для подобного украшения интерьеров в общественных организациях, в частных помещениях, например, для придания особой атмосферы тем же детским комнатам. Поэтому считать девушку уличным художником неправильно, вернее будет — художник-оформитель. Наверное, никогда не было периода, чтобы она сидела без любимого дела. Творчеством пропитана вся жизнь: помимо основных эскизов, бывает, рисует «в стол», для себя. Был и период аэрографии, когда у знакомого в гаражном боксе пробовала Мария расписывать детали машин.
— И вот последние пять лет втянулась в работу на улицах Хабаровска. Это тоже оказалось очень интересно и увлекательно. Это по-другому. Даже в тех же масштабах. Хотя и в помещениях попадаются довольно сложные заявки.
Неужели это сделала я?
Самые запоминающиеся работы, как правило, те, что будто представляют вызов для исполнителя. Большие, неудобные, высокие, труднодоступные — конечно, они приносят вопросы: а насколько тяжко придется, а сколько времени займет? — Зато потом в таких случаях испытываешь особую гордость и восхищение: «Неужели это я сделала?» — улыбается собеседница.
Одна из таких работ, например, находится напротив сквера Пограничной Славы — довольно протяженное изображение патриотической тематики. Похожее «полотно» заказала себе и еще одна из организаций. Длинную стену хабаровчанка расписывала совместно с работниками учреждения-заказчика — люди выходили в обеденный перерыв, брали кисти и помогали. Сообща получилось быстрее — управились за полторы недели, а истратили на создание более чем 150-метровой красоты 30 литров краски.
Кстати, именно краске Мария отдает предпочтение — нравится выводить кистями узоры, накладывать тени. Баллончики в своем творчестве использует редко. А еще девушка любит создавать арт-объекты таким образом, чтобы они буквально вписывались в общий колорит местности. Вот, скажем, замаскировала очередную стену трансформаторной подстанции на городских прудах и стоящие неподалеку мусорные контейнеры так, что складывается ощущение, будто кто-то просто масштабировал ветку сзади стоящего дерева, «навел фокус объектива» на притаившихся среди зеленой листвы пернатых обитателей.
— Так это ваша работа! И эта, и та, что на Сурикова, на Дикопольцева… Почему же не подписываете их? — удивляюсь я, на что художница скромно пожимает плечами. Говорит, прибегала к такому лишь несколько раз, и то по личной просьбе заказчика.
Должно быть уместно.
Проходя мимо своих работ, Мария Еремина старается смотреть на них как обыватель, но внутренний художник оказывается сильнее. Миг — и вот он уже проверяет «холст» на наличие дефектов.
— Бывает, специально подстраиваю свой маршрут так, чтобы на пути было то или иное изображение, — признается собеседница. — Проверить, как держится краска, ведь уличные условия достаточно жесткие у нас, не появилось ли каких лишних элементов «народного творчества». Я в этом довольно щепетильна, переживаю за объекты, ведь хочется, чтобы они радовали хабаровчан как можно дольше.
Любит художница разглядывать и другие подобные объекты искусства. Хотя признается, что к стрит-арту относится неоднозначно. Ведь хорошо, когда это уместно и отвечает какой-то концепции.
— Если это, допустим, те же «пшики» из баллончика, «почеркушки», еще и в неподходящих местах, то такого «искусства» я не понимаю, — рассуждает собеседница. — А вообще, художники ведь во все времена говорили через картины, в которых находили отражение проблемы личные, общества, страны и так далее. Даже у нас в Хабаровске есть такие граффити, которые кричат о какой-либо проблеме. Человек «высказал» наболевшее так, как умеет. И это тоже нормально и имеет место, так же, как и то, что наносится на стены для красоты.
Кстати, что касается привлечения внимания. Творец подметила, что в Хабаровске довольно мало незаказных уличных картин. И ей хотелось бы когда-нибудь изменить это, добавить городу туристической привлекательности благодаря созданным муралам, например, на ту же историческую тему становления Хабаровска. Сейчас это нереализованное желание. Но кто знает, может, мечты превратятся в масштабный проект?