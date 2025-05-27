Художница Мария Ерёмина делает улицы Хабаровска ярче и позитивнее

— Как только становится тепло, я выхожу рисовать на улицу. И что пять лет назад, что даже нынешний сезон — каждый раз будто заново привыкаю работать у всех на виду, — смеется Мария Еремина. — И — нет-нет, никаких негативных позиций, наши горожане, наоборот, довольно добрые и беспокоящиеся люди. Часто они наблюдают за процессом и вздыхают, мол, жалко будет, если такую красоту потом закрасят или все смоет дождь. На что я их успокаиваю — мои изображения согласованные, поэтому украшать город будут долго. Да и непогоду краска переживет, она специально подобрана — фасадная, плюс перед нанесением рисунка я обязательно грунтую поверхность.