Санавиация Хабаровского края провела шесть спасательных операций

Специалисты столкнулись с тревожной тенденцией — ростом числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Медицинская помощь была оказана ребёнку из посёлка Солнечный с тяжёлой черепно-мозговой травмой после наезда автомобиля. В поселке Чегдомын спасали женщину с множественными переломами ребер, а также ребёнка с серьёзными травмами после столкновения на скутере и мужчину с переломами позвонков и ушибом спинного мозга.