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Санавиация Хабаровского края провела шесть спасательных операций

Рост ДТП заставил бригады вылетать в отдалённые районы — помощь в рамках нацпроекта.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае за неделю с 19 по 25 мая санитарная авиация совершила шесть экстренных вылетов в разные уголки региона, включая Ванинский, Верхнебуреинский, Николаевский районы, район Полины Осипенко и Комсомольск-на-Амуре, сообщает телеграм-канал Минздрава Хабаровского края.

Специалисты столкнулись с тревожной тенденцией — ростом числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Медицинская помощь была оказана ребёнку из посёлка Солнечный с тяжёлой черепно-мозговой травмой после наезда автомобиля. В поселке Чегдомын спасали женщину с множественными переломами ребер, а также ребёнка с серьёзными травмами после столкновения на скутере и мужчину с переломами позвонков и ушибом спинного мозга.

Кроме того, санавиация оказала помощь коллегам из Еврейской автономной области: после ДТП с машиной скорой помощи на трассе в Облученском районе двое медиков с тяжёлыми травмами доставлены в Хабаровск.

Кроме ДТП, были эвакуированы пациенты с инсультом, острым лейкозом, ожогами и травмами разного рода — случаи требовали срочной медицинской помощи и оперативной эвакуации.

Повышение доступности экстренной медицинской помощи, в том числе с помощью санитарной авиации, — одна из ключевых задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным.