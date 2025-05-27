Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о причинах успеха в битве за Бахмут

Причинами успеха ЧВК «Вагнер» в боях с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут — прим. «ВМ») в 2023 году стали мотивация и дисциплина. Об этом рассказали штурмовик-разведчик с позывным «Ока» и санитар взвода эвакуации с позывным «Индус».