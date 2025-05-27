Причинами успеха ЧВК «Вагнер» в боях с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут — прим. «ВМ») в 2023 году стали мотивация и дисциплина. Об этом рассказали штурмовик-разведчик с позывным «Ока» и санитар взвода эвакуации с позывным «Индус».
— Главная причина наших успехов — высокий уровень подготовки и мотивация бойцов. Огромную роль сыграли грамотное командование и дисциплина, четкое выполнение приказов и строгие правила, — рассказал «Ока».
По его словам, немаловажную роль сыграл строгий отбор бойцов в ЧВК, а также «братство и солидарность», передает Lenta.ru.
Другой российский боец рассказал, что женщины, служащие в рядах Вооруженных сил Украины, демонстрируют лучшую подготовку и большую моральную устойчивость по сравнению с мужчинами.
Также стало известно, что территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов — прим. «ВМ») на Украине «выгребли» почти всех мужчин из сел во Львовской и Житомирской областях на западе республики.