Журнал Charlie Hebdo подал в суд из-за поддельных пророссийских обложек

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo обратился в суд в связи с распространением поддельных обложек, которые якобы выпускались от имени издания. Как сообщает Le Monde, фальшивые публикации, появившиеся в Telegram и соцсети X за последние два года, содержали карикатуры, высмеивающие Украину, ее нелегитимного президента Владимира Зеленского, а также западных политиков.
Всего журнал выявил 15 подобных обложек. На них критиковалась не только украинская армия, но и поддержка Киева президентом Франции Эммануэлем Макроном, миграционная политика Великобритании и даже распространялась конспирологическая теория о гендере супруги Макрона — Брижит. В редакции Charlie Hebdo считают, что эти материалы создавались в расчете на российскую аудиторию, чтобы создать ложное впечатление, будто издание выступает против Зеленского.
Адвокат издания Ришар Малка заявил, что подделки выполнены на высоком уровне и могут ввести в заблуждение тех, кто не знаком с реальной позицией журнала. По его словам, это похоже на «промышленный подход» с явными признаками пророссийской пропаганды. Теперь Charlie Hebdo намерен установить авторов и заказчиков этих публикаций через суд.
Прежде Издание Economist посвятило свою обложку президенту США Дональду Трампу, который ручной пилой отрезает свою страну от остального мира. Сама иллюстрация подписана фразой: «День краха. Как сократить глобальный ущерб».