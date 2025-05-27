Журнал Charlie Hebdo подал в суд из-за поддельных пророссийских обложек

Всего журнал выявил 15 подобных обложек. На них критиковалась не только украинская армия, но и поддержка Киева президентом Франции Эммануэлем Макроном, миграционная политика Великобритании и даже распространялась конспирологическая теория о гендере супруги Макрона — Брижит. В редакции Charlie Hebdo считают, что эти материалы создавались в расчете на российскую аудиторию, чтобы создать ложное впечатление, будто издание выступает против Зеленского.