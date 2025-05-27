Вдова Паши Техника вышла на связь после новостей о ее задержании в Таиланде

— Их проверят на наличие лицензии, а также возьмут на заметку эту девушку Ангелину Б. Б. Позже покажу ее страницу, страницу Бориса и клиники, чтобы вы знали, что творят эти люди — не помогают пациентам, а убивают их, — заявила вдова Паши Техника в личном Telegram-канале.