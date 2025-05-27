АО «САХ» ответило на претензии о свалке у аэропорта Новосибирска

Компания АО «Спецавтохозяйство» официально ответила на претензии транспортной прокуратуры относительно свалки вблизи аэропорта Новосибирска. В ведомстве ранее заявили о нарушении сроков проведения орнитологического исследования, сообщает пресс-служба АО «САХ».
Новосибирская транспортная прокуратура установила, что владельцем полигона бытовых отходов в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома не были своевременно приняты меры по проведению повторного орнитологического исследования. На основании этого транспортный прокурор внёс представление руководству компании.
В своём ответе АО «САХ» пояснило, что представление прокуратуры от 5 марта действительно касается аэропорта «Ельцовка», однако юридически приаэродромная зона до сих пор не выделена официально. В компании отметили, что в специализированных базах данных отсутствует действующий приказ с описанием кадастровых кварталов, входящих в эту зону.
Компания сообщила, что договор на повторное орнитологическое исследование был заключён в конце марта 2025 года с учётом необходимых погодных условий. Специалисты провели работы на территории полигона в апреле и в настоящее время готовят заключение. В АО «САХ» подчёркивают, что все требования выполняются в установленном порядке.