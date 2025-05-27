АО «САХ» ответило на претензии о свалке у аэропорта Новосибирска

В своём ответе АО «САХ» пояснило, что представление прокуратуры от 5 марта действительно касается аэропорта «Ельцовка», однако юридически приаэродромная зона до сих пор не выделена официально. В компании отметили, что в специализированных базах данных отсутствует действующий приказ с описанием кадастровых кварталов, входящих в эту зону.