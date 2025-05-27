Под Омском обнаружили несанкционированую свалку

27 мая омичи сообщили о крупном скоплении строительного мусора в районе СНТ «Восток». Его наблюдают вдоль ЛЭП по направлению к лесному массиву от дома № 17 по улице Романенко в поселке Чкаловском.
«Здесь образовалась свалка, предположительно, от ремонта омского городского роддома № (неразборчиво) Ленинского округа. Информация от нашего подписчика», — рассказали в паблике «Проект “ДЫШИ!Омск”.
На опубликованных снимках можно увидеть табличку с надписью «Род-дом. Омский горздрав», а также элементы конструкций, демонтированных из помещений.
Фото: «Проект “ДЫШИ!Омск” / vk.com.
Ранее «КП Омск» сообщила, что сегодня проводы в последний путь в регионе обходятся в 85 тысяч рублей.