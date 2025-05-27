Названы самые популярные имена, которыми в России назвали детей в 2025 году

София и Михаил находятся на первых местах в рейтингах имен, которыми назвали девочек и мальчиков, родившихся с начала 2025 года, свидетельствуют данные, распространенные РИА Новости.
Имя София получили 7177 детей, Михаил — 8330. Кроме того, сообщается, что вторую строчку в списке самых популярных имен для девочек заняла Ева (6226), третью — Анна (5926).
Четвёртое и пятое место в этом рейтинге заняли Мария (5326) и Варвара (5299). В перечне самых популярных имен для мальчиков после Михаила следуют Александр (7397), Артём (6588), Матвей (5636) и Тимофей (5393).
Напомним, в сентябре 2023 года на портале госреестра ЗАГСа начал функционировать сервис, который призван помогать родителям подобрать имена для детей. Он работает как генератор имен, учитывающий предпочтения по полу ребенка, популярности и первой букве имени.