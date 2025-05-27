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Названы самые популярные имена, которыми в России назвали детей в 2025 году

С начала года имена София и Михаил получили соответственно 7177 девочек и 8330 мальчиков.

Источник: Аргументы и факты

София и Михаил находятся на первых местах в рейтингах имен, которыми назвали девочек и мальчиков, родившихся с начала 2025 года, свидетельствуют данные, распространенные РИА Новости.

Имя София получили 7177 детей, Михаил — 8330. Кроме того, сообщается, что вторую строчку в списке самых популярных имен для девочек заняла Ева (6226), третью — Анна (5926).

Четвёртое и пятое место в этом рейтинге заняли Мария (5326) и Варвара (5299). В перечне самых популярных имен для мальчиков после Михаила следуют Александр (7397), Артём (6588), Матвей (5636) и Тимофей (5393).

Напомним, в сентябре 2023 года на портале госреестра ЗАГСа начал функционировать сервис, который призван помогать родителям подобрать имена для детей. Он работает как генератор имен, учитывающий предпочтения по полу ребенка, популярности и первой букве имени.