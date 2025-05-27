Миллиардер Алексеев купил поддельные кроссовки на маркетплейсе: «Что я, миллионер, что ли?»

«За такую цену я как-то не могу решиться покупать кроссовки. Что я, миллионер, что ли?» — рассказал Дмитрий Алексеев. В этом году он занял 2233-е место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes (состояние оценили в 1,5 млрд долларов).
Алексеев написал, что задумался, почему получилась такая разница в цене. Сначала подумал, что подделка, но внешне и по ощущениям товар действительно хороший, бегать в них удобно и приятно. Сравнение с оригиналом тоже не вызвало никаких подозрений.
«Важно отметить, что кроссовки пришли из Китая по трансграну», — добавил он.
У Алексеева сложилось несколько версий, почему получилась такая большая разница в цене между магазинами и маркетплейсами. Первая — это подделка, но явных подтверждений этому нет.
Вторая версия — налоговый арбитраж. В Китае продавец получил возмещение НДС, в России не платил налог, а также получил дотацию на доставку от маркетплейса.
Третья версия — совокупность бизнес-факторов. Например, магазины во Владивостоке закупали товар по высокому курсу и закладывали его рост, а в итоге курс сейчас сильно снизился. Еще порядка половины цены — маркетинг: «Поди убеди людей покупать кроссовки за 30 тысяч!».
Еще один фактор — возможность у иностранного продавца купить товар на распродаже, а российские продавцы должны пройти «тысячу препон», чтобы закупить большую партию товара именитого бренда.
Но в конечном итоге бизнесмен пришел к выводу, что купленные им кроссовки — подделка.
«Похоже, самая вероятная версия — что это реплика (паль). Для меня самый сильный аргумент в эту сторону, что невозможно представить, зачем продавцу выставлять цену в 4 раза меньше», — написал Дмитрий Алексеев.
Он добавил, что никакого чека на покупку на маркетплейсе он не нашел, а в его банке оплата выглядит как перевод самому себе на счет в маркетплейсе. Не было на кроссовках и маркировки «Честный знак» для проверки оригинальности товара.
Напомним, Дмитрий Алексеев много лет подряд входит в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes. В этом году его состояние приросло на 200 млн долларов.