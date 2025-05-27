В Усть-Илимске мужчина получит компенсацию за болезнь, полученную из-за работы

В Усть-Илимске горожанин получит компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина обратился в ведомство с просьбой защитить его права.
— В период с 2009 по 2023 годы мужчина работал электромонтером по ремонту и обслуживанию оборудования. Стаж деятельности в условиях воздействия опасных веществ и неблагоприятных факторов составил более 20 лет. Впоследствии у гражданина выявлено заболевание, которое возникло из-за длительного контакта с вредными факторами и повлияло на качество его жизни, — заявили в пресс-службе ведомства.
После обращения прокуратура обратилась в суд, требуя от работодателя выплаты компенсации потерпевшему. Суд удовлетворил требования надзорного органа. Деньги с организации взыскали.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Казачинско-Ленском районе завершилось дело о незаконном увольнении женщины.