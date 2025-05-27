Евгения Медведева вручила Алине Загитовой серебряные медали

Фигуристка Евгения Медведева пригласила свою коллегу Алину Загитову на съемки YouTube-шоу «БеС Комментариев», где бывшие соперницы по фигурному катанию тепло пообщались и рассказали о новом совместном проекте. Как выяснилось, Загитова предложила Медведевой принять участие в ее рок-мюзикле на льду, премьера которого запланирована на конец июня.
Медведева призналась, что не ожидала подобного предложения, и поблагодарила Загитову за доверие. Она отметила, что ее героиня, подобно Ассоль, окажется перед непростым выбором на пути к мечте. Медведева пообещала, что зрители будут приятно удивлены ее образом.
В завершение встречи Медведева вручила Загитовой символичный подарок — серебряные медали, которые она дарит всем гостям своего шоу. Загитову подарок рассмешил — она поблагодарила Медведеву и с улыбкой пообещала повесить медаль рядом со своей олимпийской наградой.
— Во всех наших выпусках гость всегда уходит с призом. У нас такая тема: если гость не угадывает комментарий, то уходит с серебряной медалью, а если угадывает, то — с двумя. Я хотела, чтобы ты угадала и получила полноценный приз! Приз в студию! Это мой момент психотерапии, друзья. Теперь ты двукратный серебряный призер выпуска «БеС Комментариев», — смеялась Медведева.
Тренер Татьяна Тарасова ранее прокомментировала примирение спортсменок.