Евгения Медведева вручила Алине Загитовой серебряные медали

— Во всех наших выпусках гость всегда уходит с призом. У нас такая тема: если гость не угадывает комментарий, то уходит с серебряной медалью, а если угадывает, то — с двумя. Я хотела, чтобы ты угадала и получила полноценный приз! Приз в студию! Это мой момент психотерапии, друзья. Теперь ты двукратный серебряный призер выпуска «БеС Комментариев», — смеялась Медведева.