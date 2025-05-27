«Покруче»: бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о сражениях с элитными частями ВСУ

При этом «Ока» также рассказал, что причинами успеха ЧВК в боях с подразделениями Вооруженных сил Украины в Артемовске в 2023 году стали мотивация и дисциплина. По его словам, немаловажную роль сыграли строгий отбор бойцов в ЧВК, а также «братство и солидарность».