Бойцы ЧВК «Вагнер» показали превосходство над элитными подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев за Артемовск (украинское название Бахмут — прим. «ВМ») в 2023 году. Об этом рассказал штурмовик-разведчик с позывным «Ока».
— Главное — это результат. А результат показал, что наши ребята покруче любой элиты, — высказался «Ока».
Он добавил, что элитные подразделения были значительно лучше подготовлены, нежели обычные мобилизованные солдаты. Они действовали более дерзко и нагло, однако это не помогло им остановить напор ЧВК «Вагнер», передает Lenta.ru.
При этом «Ока» также рассказал, что причинами успеха ЧВК в боях с подразделениями Вооруженных сил Украины в Артемовске в 2023 году стали мотивация и дисциплина. По его словам, немаловажную роль сыграли строгий отбор бойцов в ЧВК, а также «братство и солидарность».
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» действуют с полной самоотдачей в Сумской области, что обеспечивает подавление противника.