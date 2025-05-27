Многодетного прикамца будут судить за пьяную езду и хранение наркотиков

Вечером в начале февраля на маршруте патрулирования на автодороге п. Горный Пермского муниципального округа сотрудники ГАИ остановили «Ладу Весту». Полицейские выявили у водителя визуальные признаки опьянения. Но результаты освидетельствования показали 0,00 мг/л алкоголя в выдыхаемом фигурантом воздухе. А вот пройти освидетельствование на состояние опьянения в наркологическом диспансере прикамец отказался.