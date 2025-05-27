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Многодетного прикамца будут судить за пьяную езду и хранение наркотиков

В Пермском районе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого многодетного 37-летнего местного жителя.

В Пермском районе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого многодетного 37-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию, и незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Вечером в начале февраля на маршруте патрулирования на автодороге п. Горный Пермского муниципального округа сотрудники ГАИ остановили «Ладу Весту». Полицейские выявили у водителя визуальные признаки опьянения. Но результаты освидетельствования показали 0,00 мг/л алкоголя в выдыхаемом фигурантом воздухе. А вот пройти освидетельствование на состояние опьянения в наркологическом диспансере прикамец отказался.

При проверке документов выяснилось, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения и был лишен права управления автомобилем.

При досмотре «Весты» правоохранители обнаружили и изъяли 30 свертков с веществом, которое, согласно экспертизе, содержит наркотическое средство — мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой более 26 гр.

На время следствия злоумышленника заключили под стражу. Теперь уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.