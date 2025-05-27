В Иркутской области пожароопасный сезон введен в 37 лесничествах

В Иркутской области пожароопасный сезон ввели в 37 лесничествах. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, особое внимание уделено северным районам, включая Бодайбинское, Мамское и Катангское лесничества.
— Накануне в лесном фонде было обнаружено и в тот же день потушили 4 пожара на площади 13,3 га: в Братском, Иркутском, Нижнеудинском и Усольском районах, — поделились в правительстве.
Также полностью потушены 11 ранее зарегистрированных пожаров общей площадью 681 гектар. Борьба с огнем продолжается на 17 активных участках. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Усть-Удинском районе, где бушуют четыре пожара. Всего в тушении задействованы 360 специалистов и 18 единиц спецтехники.