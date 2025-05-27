Олег Кожемяко сказал, что считает самым важным в работе правительства края

За шесть лет благодаря нацпроектам и региональным программам в Приморском крае удалось сделать многое в социальной и экономической сфере. Растет промышленность и производство, улучшается качество жизни. В 2024 году заметные успехи были в развитии транспортной сферы, промышленности. Рост отмечен в жилищном строительстве. Появились новые объекты здравоохранения, культуры и образования. Об этом губернатор Приморья рассказал, выступая с отчётом о работе правительства за минувший год перед депутатами Законодательного Собрания.
Но главной на сегодня задачей, по словам губернатора, является поддержка участников СВО и членов их семей.
«Поддержка участников СВО — безусловный приоритет нашей работы. Сегодня там выполняют свой долг около 60 тысяч жителей нашего региона», — подчеркнул губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Для участников СВО и членов их семей в крае реализуется 35 мер социальной поддержки. Действуют программы по предоставлению жилья, льготы по питанию в школах. Большая работа ведётся по адаптации к мирной жизни возвращающихся с СВО участников боевых действий. Более 220 ветеранов прошли переобучение и трудоустроены на предприятиях. Запущены программы «Герои Приморья» и «СВОй бизнес». Их участники потом смогут реализовать свои способности на государственной службе, в органах власти и управления или в собственном бизнесе.
«Тыл и фронт — едины! Этого принципа мы придерживаемся неукоснительно. Иначе быть не может, потому что около 60 тысяч наших земляков самоотверженно сражаются за безопасность и суверенитет нашего Отечества. При участии именно приморских частей и соединений освобождена Курская область», — заявил Олег Кожемяко.
Другие сферы тоже активно развиваются. Объём инвестиций за 2024 год составил 425 миллиардов рублей, что на 25 миллиардов рублей выше показателя 2023 года.
В портах было обработано 2,3 млн контейнеров, грузооборот составил 160 млн т. Добыча полезных ископаемых выросла на 12%. Стабильно растет урожай овощей и риса. Лесная отрасль выросла на 16%, рыбодобывающая — на 9%.
Для обеспечения потребностей экономики идут работы на объектах электрогенерации, развивается электросетевое хозяйство.
В прошлом году энергетики обновили более 700 километров линий, смонтировали почти 4 тысячи новых опор ЛЭП, ввели более 130 мегаватт трансформаторной мощности. В шести муниципалитетах установили новые подстанции и усилили линии электропередачи. Во Владивостокской агломерации увеличили пропускные мощности энергосетей.
В крае появляются новые производства, работают преференциальные режимы — ТОРы, СПВ, САР на Русском.
Большая работа за несколько лет проделана в рамках национальных проектов, которые ориентированы на социальную сферу. Всего в рамках них в крае было реализовано 46 региональных проектов.
Появилось 13 детских садов, 5 школ, 20 ФАПов. В шести селах Приморья появились новые ДК, в четырех муниципалитетах — виртуальные концертные залы, модернизировано 49 библиотек.
По нацпроекту в крае было отремонтировано 700 км региональных дорог, 150 км — местного значения. В нормативное состояние приведены 82% трасс региона. Активно ведется по нескольким программам благоустройство общественных пространств.
С 2025 года Приморье участвует в реализации 12 новых национальных проектов. Другим важнейшим направлением дальнейшей работы является реализация мастер-планов в шести городах Приморья.
«Наш приоритет — забота о людях, которые живут и работают в Приморье», — подчеркнул глава края.