Олег Кожемяко сказал, что считает самым важным в работе правительства края

Для участников СВО и членов их семей в крае реализуется 35 мер социальной поддержки. Действуют программы по предоставлению жилья, льготы по питанию в школах. Большая работа ведётся по адаптации к мирной жизни возвращающихся с СВО участников боевых действий. Более 220 ветеранов прошли переобучение и трудоустроены на предприятиях. Запущены программы «Герои Приморья» и «СВОй бизнес». Их участники потом смогут реализовать свои способности на государственной службе, в органах власти и управления или в собственном бизнесе.