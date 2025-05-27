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С 1 июня аптеки в России станут частью системы здравоохранения

В РФ аптеки перейдут из категории торговли в категорию деятельности в сфере здравоохранения.

Источник: Аргументы и факты

С 1 июня 2025 года аптеки в России интегрируются в систему здравоохранения. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

После изменения классификации аптек с торговой деятельности (ОКВЭД 47.73) на деятельность в сфере здравоохранения (ОКВЭД 86.90.9), фармацевты получат доступ к различным льготам и преимуществам, предоставляемым медицинским работникам.

«Фармацевты — это не просто продавцы, а полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан. Теперь это отражено и на уровне классификаторов», — цитирует парламентария РИА Новости.

Дрожжина уточнила, что перечень льгот может варьироваться в зависимости от региона. Для населения РФ, со слов депутата, нововведение не повлечет за собой каких-либо изменений. Стоимость жизненно важных лекарств останется на прежнем уровне, так как их ценообразование продолжит регулироваться государством.

Ранее сообщалось, что полиция начнет аннулировать права по медпоказаниям.