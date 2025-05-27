С 1 июня аптеки в России станут частью системы здравоохранения

Дрожжина уточнила, что перечень льгот может варьироваться в зависимости от региона. Для населения РФ, со слов депутата, нововведение не повлечет за собой каких-либо изменений. Стоимость жизненно важных лекарств останется на прежнем уровне, так как их ценообразование продолжит регулироваться государством.