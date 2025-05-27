В Омской области ремонтируют трассу Сыропятское-Кормиловка-Калачинск

На юго-востоке Омской области продолжается ремонт региональной автодороги. Высокими темпами работы идут на участке с 51 по 57 км трассы Сыропятское-Кормиловка-Калачинск. Выполнены фрезерование старого полотна, обустройство ровиков уширения. Об этом рассказала 27 мая пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Дорожники устранят места пучинообразований, укрепят основания методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепят обочины, нанесут разметки и установят дорожные знаки. Работы идут в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни”, — говорится в сообщении.
Губернатор Виталий Хоценко лично контролирует ход капремонта. Обновить дорогу планируют в соответствии с графиком. Восстановленная трасса обеспечит безопасный и комфортный проезд, улучшив качество жизни омичей.
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