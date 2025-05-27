В Омской области ремонтируют трассу Сыропятское-Кормиловка-Калачинск

На юго-востоке Омской области продолжается ремонт региональной автодороги. Высокими темпами работы идут на участке с 51 по 57 км трассы Сыропятское-Кормиловка-Калачинск. Выполнены фрезерование старого полотна, обустройство ровиков уширения. Об этом рассказала 27 мая пресс-служба губернатора и правительства региона.