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В Омской области ремонтируют трассу Сыропятское-Кормиловка-Калачинск

Выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия.

Источник: Комсомольская правда

На юго-востоке Омской области продолжается ремонт региональной автодороги. Высокими темпами работы идут на участке с 51 по 57 км трассы Сыропятское-Кормиловка-Калачинск. Выполнены фрезерование старого полотна, обустройство ровиков уширения. Об этом рассказала 27 мая пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Дорожники устранят места пучинообразований, укрепят основания методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепят обочины, нанесут разметки и установят дорожные знаки. Работы идут в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни”, — говорится в сообщении.

Губернатор Виталий Хоценко лично контролирует ход капремонта. Обновить дорогу планируют в соответствии с графиком. Восстановленная трасса обеспечит безопасный и комфортный проезд, улучшив качество жизни омичей.

Ранее «КП Омск» рассказала о незаконной свалке в поселке Чкаловском.