В пяти российских аэропортах отменили временные ограничения на полёты

Временные ограничения на вылет и посадку рейсов были отменены в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля и Иваново, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Указанный режим действовал в воздушных гаванях до 07:00 мск. Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко отметил, что ограничения вводились в целях безопасности.
«Экипажи ВС (воздушных судов — прим. ред.), авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры», — добавил он в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее Минобороны РФ проинформировало, что в период с 20:00 мск 26 мая до 07:00 27 мая российские силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 99 украинских беспилотников. В частности, над Воронежской областью удалось перехватить 25 вражеских дронов.