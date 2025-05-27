Топ-7 отелей с привидениями в России: дух Есенина и Белая Дама, которая приносит удачу

Архангельское стало усадьбой с 1584 года. Его первыми владельцами были вотчинник Алексей Уполоцкий и конюх Осип Матвеев. В честь Уполоцкого место тогда прозвали Уполозы. Усадьба часто переходила из рук в руки, а в 1646 году её приобрёл воевода Фёдор Шереметев. Потом «дворянским гнездом» владели Одоевские, Черкасские, Голицыны… И прямо перед Отечественной войной 1812 года Архангельское приобрёл князь Юсупов. Говорят, что Юсуповы были раньше знатным родом, ведущим счёт от пророка Мухаммеда. Но в России сменили ислам на православие, за что были прокляты — все мужчины в роду, кроме одного, не проживут дольше 26 лет. Теперь возле церкви Михаила Архангела иногда по ночам бродит призрак Татьяны Юсуповой. Она умерла в 22 года, отец поставил ей памятник — прекрасного белого ангела. Но в целях сохранения скульптуры её перенесли в помещение. Татьяне это не понравилось.