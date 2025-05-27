Диетолог объяснила, когда сельдерей может привести к выкидышу

Был даже такой народный способ избавления от беременности: с помощью в том числе сельдерея (не буду называть другие ингредиенты). Он служил как провокатор сокращения матки. Поэтому тем, у кого есть склонность к выкидышам, конечно, лучше тоже поостеречься.