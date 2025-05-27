«Всё включено» — и никакого отдыха: Мошенники придумали новые способы красть отпуска у россиян

Ранее Life.ru сообщал, что в России мошенники стали от лица сотрудников банков или правоохранителей вынуждать доверчивых граждан передавать им банковские карты якобы для проверки. Аферисты убеждают жертву, что неизвестные пытаются получить доступ к данным карты, чтобы оформить кредит или украсть деньги. Они просят сообщить пин-код и передать карту «курьеру» для проверки банком. Получив её, злоумышленники обналичивают средства и используют карту для махинаций с деньгами других жертв.