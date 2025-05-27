В Красноярске ожидаются заморозки до −5 градусов

Синоптики Среднесибирского УГМС предупреждают о предстоящих заморозках в центральных районах Красноярского края.
В период с 27 по 29 мая температура может опуститься до −5 градусов.
Кроме того, в Красноярске завтра ожидается усиление ветра до 15−18 м/с, что может привести к образованию гололедицы на дорогах.
По прогнозам Гидрометцентра России, в краевой столице температура воздуха завтра составит около +11 градусов, однако к вечеру она может снизиться до +1. Небо будет облачным, также ожидаются дожди.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на всю рабочую неделю.