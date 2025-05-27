В Госдуме объяснили необходимость плановых отключений горячей воды летом

«Это практически невозможно. Это техническая необходимость для того, чтобы можно было продувы сделать, запчасти поменять, прочистить котёл. Это оборудование, которое необходимо чинить», — отметил депутат.
Чиновник пояснил, что отказ от ежегодного техобслуживания приведёт к росту числа аварийных ситуаций в водоснабжении. При этом временное переключение на альтернативный котёл во время ремонта затруднено, поскольку требуется привести в порядок всю технологическую цепочку.
А ранее в Госдуме рассказали, что с 1 июля 2025 года в России произойдёт плановая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги со средним повышением на 11,9%. Это затронет все основные коммунальные услуги.