Стали известны оклады ректоров самарских вузов за 2024 год — до 800 тыс. руб

Помимо неё, были раскрыты зарплаты членов ректората: например, проректора по инфраструктурному развитию Александра Милеева, он до своего ухода из ВУЗа получал 164,5 тыс. рублей ежемесячно. Примечательно, что он также числился депутатом СГД и получал там зарплату.