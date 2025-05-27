Стали известны оклады ректоров самарских вузов за 2024 год — до 800 тыс. руб

Федеральные ведомства опубликовали данные о среднемесячных заработных платах руководителей высших учебных заведений федерального значения за 2024 год.
Минобрнауки предоставило информацию по зарплатам трёх ректоров из Самары. Исполняющая обязанности ректора Самарского государственного университета Елена Кандрашина получала ежемесячно 345,1 тыс. рублей.
Ректор Самарского политехнического университета Евгений Быков — 468,2 тыс. рублей. Наибольший оклад среди них у ректора Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королёва Владимир Богатырев, его месячная зарплата составила 866,4 тыс. рублей.
Сведения о доходах представила также Минпросвещения. В частности, сообщается, что ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина получала 333,1 тыс. рублей в месяц.
Помимо неё, были раскрыты зарплаты членов ректората: например, проректора по инфраструктурному развитию Александра Милеева, он до своего ухода из ВУЗа получал 164,5 тыс. рублей ежемесячно. Примечательно, что он также числился депутатом СГД и получал там зарплату.
Минсельхоз опубликовал данные по зарплате ректора Самарской государственной сельскохозяйственной академии Сергея Машкова — в 2024-м она составляла 234,3 тыс. рублей в месяц.
Минцифры России обнародовало размер оклада ректора ПГУТИ Вадима Ружникова — 538 тыс. рублей ежемесячно. Об этом сообщил «СитиТраффик».
Вместе с тем, на официальном сайте Минздрава РФ, которому подчиняется Самарский государственный медицинский университет, информация о зарплатах руководящего состава не обновлялась с 2022 года и в отчёте за прошлый год отсутствует.
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