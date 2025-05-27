СМИ: ЦРУ использовало фан-сайт «Звездных войн» для общения со своими агентами

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) использовало фан-сайт «Звездных войн» для общения со своими агентами. Ресурс работал на IP-адресах, которые уже были привязаны к другим уже известным платформам спецслужбы. Об этом сообщает издание 404 Media.