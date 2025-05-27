СМИ: ЦРУ использовало фан-сайт «Звездных войн» для общения со своими агентами

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) использовало фан-сайт «Звездных войн» для общения со своими агентами. Ресурс работал на IP-адресах, которые уже были привязаны к другим уже известным платформам спецслужбы. Об этом сообщает издание 404 Media.
По мнению исследователя Чиро Сантилли, ЦРУ управляло целой сетью подобных «безобидных» сайтов в 2000-х годах. На них располагалась информация о музыке, комиксах, экстриме. Обычные пользователи читали «фанатский» контент, а агенты и информаторы вводили специальный пароль и связывались с разведкой.
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