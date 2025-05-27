Мирошник: за неделю девять россиян погибли от обстрелов со стороны ВСУ

В течение этого периода украинские военные формирования выпустили по гражданским объектам на территории России не менее 2187 единиц боеприпасов, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм, артиллерийские снаряды калибров 155 и 152 мм, в том числе гранаты и мины. Также противником активно использовалось стрелковое оружие и ударные беспилотные летательные аппараты.