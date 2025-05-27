Специальный представитель МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что в период с 19 по 25 мая жертвами обстрелов со стороны украинской армии стали девять граждан России, а 117 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — девять детей.
«За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 126 мирных жителей: ранены 117 человек, в том числе 9 несовершеннолетних, погибли 9 человек», — указал дипломат в своем еженедельном докладе.
В течение этого периода украинские военные формирования выпустили по гражданским объектам на территории России не менее 2187 единиц боеприпасов, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм, артиллерийские снаряды калибров 155 и 152 мм, в том числе гранаты и мины. Также противником активно использовалось стрелковое оружие и ударные беспилотные летательные аппараты.
По информации Министерства обороны РФ, силами противовоздушной обороны было сбито 1552 БПЛА, добавил Мирошник.
Ранее сообщалось, что над Воронежской областью уничтожили более 20 беспилотников ВСУ.