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Приставы взыскивают с серийного отравителя Выговского почти 6 млн рублей

Отравитель не возместил долг в 4,9 млн рублей.

Приставы взыскивают с серийного отравителя Алексея Выговского почти 6 млн рублей.

Согласно материалам ФССП и судебным документам, Выговский не возместил ущерб и моральный вред, причиненный преступлениями, общей суммой более 4 млн 888 тысяч рублей. Также за ним числится долг по кредитам на сумму более 505 тысяч рублей, а также неоплаченные госпошлины, налоги и иные взыскания. Общий долг составляет 5 млн 935 тысяч рублей.

Напомним, Выговский причастен к гибели около 40 человек. Суд приговорил его к 22,5 годам лишения свободы.

Бывший следователь Денис Жаренов, работавший над делом «подмосковного отравителя» Выговского, рассказывал, как был пойман преступник.