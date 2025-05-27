Приставы взыскивают с серийного отравителя Выговского почти 6 млн рублей

Согласно материалам ФССП и судебным документам, Выговский не возместил ущерб и моральный вред, причиненный преступлениями, общей суммой более 4 млн 888 тысяч рублей. Также за ним числится долг по кредитам на сумму более 505 тысяч рублей, а также неоплаченные госпошлины, налоги и иные взыскания. Общий долг составляет 5 млн 935 тысяч рублей.