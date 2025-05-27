Собянин рассказал о благоустройстве Зеленограда в этом году

«В прошлом году в Зеленограде привели в порядок две зеленые зоны у воды в районах Матушкино и Силино. В этом году по просьбам горожан создадим многофункциональное современное общественное пространство у Большого городского пруда в районе Савелки. На игровой площадке для самых маленьких разместим яркие холмы и полусферы с тоннелями, горками и зацепами. Ребятам среднего возраста будут интересны четыре игровых комплекса с горками, переходами, качелями, песочницей, элементами из канатов для лазания и мини-скалодромом. Столько же спортивно-игровых комплексов — с балансирами, трубами, кольцами и разнообразными элементами для тренировки ловкости и координации из канатов — установим для мальчишек и девчонок постарше», — говорится в сообщении.