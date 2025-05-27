Собянин рассказал о благоустройстве Зеленограда в этом году

«В прошлом году в Зеленограде привели в порядок две зеленые зоны у воды в районах Матушкино и Силино. В этом году по просьбам горожан создадим многофункциональное современное общественное пространство у Большого городского пруда в районе Савелки. На игровой площадке для самых маленьких разместим яркие холмы и полусферы с тоннелями, горками и зацепами. Ребятам среднего возраста будут интересны четыре игровых комплекса с горками, переходами, качелями, песочницей, элементами из канатов для лазания и мини-скалодромом. Столько же спортивно-игровых комплексов — с балансирами, трубами, кольцами и разнообразными элементами для тренировки ловкости и координации из канатов — установим для мальчишек и девчонок постарше», — говорится в сообщении.
Мэр отметил, что также будут обновлены три площадки для пляжного волейбола и зона воркаута, а на пляже разместят лежаки, зонтики и раздевалки. Помимо этого, там будут оборудованы два деревянных пантона, с которых можно будет любоваться водоемом, а также обустроена площадка с летним кафе.
«Отремонтируем пешеходные дорожки, вдоль которых разместим новые скамейки и парковые качели с навесами. Приведем в порядок газон, установим современные опоры освещения для комфортных вечерних прогулок и оборудуем велопарковки. Еще предусмотрено реконструировать спасательный пункт с вышкой и место для медиков», — рассказал Собянин.
Кроме того, благоустроят дворовые территории в пяти районах Зеленограда: в Крюково между корп. 2027 и 2028, Старом Крюково — у корп. 842 и 829, Савелках — у корп. 337, Матушкино — у д. 2 по Березовой аллее и в Силино — двор д. 1206. На детских площадках появятся новые игровые комплексы, в спортивных зонах — новые тренажеры, в тихих зонах — новые лавочки.
«Параллельно продолжим реабилитацию водоемов. Специалисты ГУП “Мосводосток” выполнят работы на Дунькином пруду в 12-м микрорайоне района Силино», — добавил мэр.