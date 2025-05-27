People: Сотрудник Гарварда пять лет продавал человеческие останки

В США бывший сотрудник Гарвардского университета признался в участии в преступной схеме, связанной с похищением и продажей человеческих останков. Об этом сообщает People.
Речь идет о 57-летнем Седрике Лодже, ранее занимавшем должность управляющего моргом при медицинской школе Гарварда. В течение пяти лет он тайно выносил из учреждения останки людей, которые при жизни дали согласие на передачу своих тел науке.
Следствие установило, что в незаконной деятельности мужчине помогала его супруга Дениз. Она предлагала к продаже черепа, участки кожи, мозговые ткани и костные фрагменты.
Один из клиентов перечислил женщине около 37 тысяч долларов за три года, сопровождая переводы сообщениями вроде «голова номер 7» и «мозгииииии». В некоторых случаях сделки проходили прямо в морге, где покупательница лично получала части лица и образцы кожи, передает издание.
Правоохранители задержали в польском городе Перемышль 35-летнюю гражданку Украины, которая занималась торговлей человеческим органами. Об этом 7 марта сообщил местный телеканал TVN24.