People: Сотрудник Гарварда пять лет продавал человеческие останки

Один из клиентов перечислил женщине около 37 тысяч долларов за три года, сопровождая переводы сообщениями вроде «голова номер 7» и «мозгииииии». В некоторых случаях сделки проходили прямо в морге, где покупательница лично получала части лица и образцы кожи, передает издание.