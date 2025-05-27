Антисанитария и паутина по углам: в Пермском районе приостановлена работа столовой китайской еды

Судебные приставы на 80 суток закрыли столовую китайской еды в Хмелях. Ранее было выявлено, что ИП грубо нарушает нормы СанПин.
На предприятии общественного питания на шоссе Космонавтов, д. 328Е/3 не осуществлялся производственный контроль, не соблюдалась последовательность технологических процессов, продовольственное сырье и пищевая продукция принимались и хранились без маркировок, в производственном цехе не хватало моечного оборудования, инвентаря и посуды. При этом на момент осмотра стены и потолки помещения, где готовят еду, были покрыты жирным налетом, в углах была паутина, а на полках и стоящих на них бутылках со специями наблюдалось скопление пыли и грязи.
Так как эти и другие нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности столовой сроком на 80 суток.
Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники органов принудительного исполнения выехали на место и опечатали входные двери. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки надлежащего исполнения решения суда.