Антисанитария и паутина по углам: в Пермском районе приостановлена работа столовой китайской еды

На предприятии общественного питания на шоссе Космонавтов, д. 328Е/3 не осуществлялся производственный контроль, не соблюдалась последовательность технологических процессов, продовольственное сырье и пищевая продукция принимались и хранились без маркировок, в производственном цехе не хватало моечного оборудования, инвентаря и посуды. При этом на момент осмотра стены и потолки помещения, где готовят еду, были покрыты жирным налетом, в углах была паутина, а на полках и стоящих на них бутылках со специями наблюдалось скопление пыли и грязи.