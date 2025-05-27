Певица Слава намекнула, что выходит замуж

На кадрах заметна рука певицы с кольцом на безымянном пальце правой руки. Поклонники предположили, что Слава приняла предложение руки и сердца от своего нового избранника. Сама исполнительница официально не прокомментировала информацию о помолвке, однако и не опровергла слухи, возникшие среди фанатов.