Певица Слава намекнула, что выходит замуж

Слава не подтвердила слухи о своем замужестве.
Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) спровоцировала слухи о помолвке после того, как на ее безымянном пальце правой руки заметили кольцо. Соответсвующее фото украшения артистка опубликовала в своих соцсетях.
На кадрах заметна рука певицы с кольцом на безымянном пальце правой руки. Поклонники предположили, что Слава приняла предложение руки и сердца от своего нового избранника. Сама исполнительница официально не прокомментировала информацию о помолвке, однако и не опровергла слухи, возникшие среди фанатов.
В мае 2025 года Слава сообщила о расставании с предпринимателем Анатолием Данилицким. Она отметила, что после разрыва между ними сохранились теплые отношения и дружеская связь.