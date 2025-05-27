«Крылья Советов» объявили о расставании с главным тренером Игорем Осинькиным

Стороны не стали продлевать соглашение о сотрудничестве. Об этом представители «зелено-бело-синих» сообщили утром 27 мая.
Ранее мы писали, что за день до этого должна была пройти встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с наставниками волжан. На ней хотели решить будущее отечественного специалиста в клубе.
В итоге Игорь Осинькин все-таки покинул «Крылья». С ними работал с июля 2020 года. Вместе выходили из Первого дивизиона в Российскую Премьер-лигу, доходили до финала Кубка России в сезоне 2020−2021.
«Его талант раскрылся в работе с молодыми футболистами. Многие попали в ведущие клубы чемпионата. Также большая часть игроков получили приглашение в сборную именно из самарского клуба», — добавили в «КС».
Уточнили: все четыре сезона с Осинькиным «Крылышки» провели в Премьер-лиге. Всего — 194 встречи. 85 завершились победой, еще 35 — вничью.
«Футбольный клуб “Крылья Советов” искренне благодарит Игоря Витальевича за его работу на посту главного тренера. Всегда рады будем видеть в Самаре! Тренер, вы навсегда останетесь в истории команды и в наших сердцах», — резюмировали представители волжан.
До этого рассказывали, как часто судьи ошибались в матчах «КС» и «Акрона» в минувшем розыгрыше чемпионата России.
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