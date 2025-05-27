Разработан метод измерения термодинамических параметров микросистем

Он отметил, что полученные люминофоры имеют размер около 19 нанометров и высокие значения температурной чувствительности в диапазоне от 0 до 200 градусов, что делает их очень перспективными для мониторинга температуры микроустройств. Также за счет эффективной передачи энергии от ионов церия к ионам тербия, полученные материалы могут быть применены для биовизуализации и фотодинамической терапии в присутствии терапевтических доз ионизирующего излучения.