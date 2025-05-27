Разработан метод измерения термодинамических параметров микросистем

КАЗАНЬ, 27 мая. /ТАСС/. Ученые Казанского федерального университета (КФУ) разработали новый метод измерения и анализа термодинамических параметров микросистем, который позволяет проводить измерения температуры очень маленьких объектов в несколько микрометров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Люминесцентная термометрия — это новый метод детектирования термодинамических параметров микросистем, актуальный для современной микроэлектроники, космической промышленности и биомедицины.
«Работа посвящена синтезу и исследованию неорганических люминофоров состава CeF3-YF3-TbF3 для такого метода, как люминесцентная термометрия. Данная методика позволяет проводить измерения температуры очень маленьких объектов в несколько микрометров, например, транзисторов и иных микроустройств в современных микросхемах, что важно для мониторинга их стабильности, а также биологических объектов, например, клеток эукариот», — цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника НИЛ магнитной радиоспектроскопии и квантовой электроники им. С. А. Альтшулера Института физики Максима Пудовкина.
Казанские ученые исследовали использование двух ионов активаторов: Ce3+ (донора) и Tb3+(акцептора). «Наша работа заключается в исследовании механизмов температурной чувствительности спектрально-кинетических характеристик данных люминофоров. Было показано, что полученные материалы обладают очень конкурентными значениями чувствительности», — сообщил физик.
Он отметил, что полученные люминофоры имеют размер около 19 нанометров и высокие значения температурной чувствительности в диапазоне от 0 до 200 градусов, что делает их очень перспективными для мониторинга температуры микроустройств. Также за счет эффективной передачи энергии от ионов церия к ионам тербия, полученные материалы могут быть применены для биовизуализации и фотодинамической терапии в присутствии терапевтических доз ионизирующего излучения.
В дальнейшем ученая группа Казанского университета планирует исследование ионной пары Ce3+ и Tb3+ в неорганических матрицах, в которых другие свойства кристаллической решетки и симметрия.