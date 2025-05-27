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В Самаре высадили более 500 тысяч цветов-однолеток в 2025-м на 1,4 тыс. кв. м

В Самаре продолжают украшать улицы цветами. Уже засажено больше 14 тысяч квадратных метров газонов.

В Самаре продолжают украшать улицы цветами. Уже засажено больше 14 тысяч квадратных метров газонов. Посадили свыше 500 тысяч цветов в парках и вдоль дорог.

Цветы высадили там, где праздновали юбилей Победы. К лету украсили основные туристические маршруты. Установили сотни вазонов и декоративных конструкций с растениями. До конца июня добавят еще примерно тысячу таких украшений.

Для посадки сделали красивые эскизы. Работники сажают цветы разных видов — всего 30 названий. Среди них есть петунии, бархатцы, сальвия, виола и другие.

Все цветы подходят для местного климата. Их хорошо поливают и ухаживают за ними. Цветы легко приживаются. Если нужно, добавляют новые растения взамен увядших.

Всего в городе будут разбиты цветники площадью около 38 тысяч квадратных метров. Вырастили более полтора миллиона цветов. Около миллиона пойдут на посадку, остальные оставлены про запас.

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