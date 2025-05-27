В Крыму ремонтируют дорогу к водопаду Джур-Джур

Дорогу, ведущую к водопаду Джур-Джур в Крыму, планируют отремонтировать к октябрю 2025 года. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог республики.
В Крыму ремонтируют дорогу, ведущую от трассы Алушта — Судак — Феодосия — Генеральское к водопаду Джур-Джур. Речь идет об участке протяженностью около 1,5 километра. При этом строители обустроят парковку.
«Уже выполнены подготовительные и демонтажные работы, работы по формированию откосов, планировке дорожного покрытия бульдозером и ведутся работы по устройству водопропускной трубы», — говорится в сообщении.
Согласно контракту, капремонт дороги необходимо завершить к октябрю.