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В Крыму ремонтируют дорогу к водопаду Джур-Джур

Дорогу к водопаду Джур-Джур в Крыму отремонтируют к октябрю 2025 года.

Источник: Служба автомобильных дорог Крыма

Дорогу, ведущую к водопаду Джур-Джур в Крыму, планируют отремонтировать к октябрю 2025 года. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог республики.

В Крыму ремонтируют дорогу, ведущую от трассы Алушта — Судак — Феодосия — Генеральское к водопаду Джур-Джур. Речь идет об участке протяженностью около 1,5 километра. При этом строители обустроят парковку.

«Уже выполнены подготовительные и демонтажные работы, работы по формированию откосов, планировке дорожного покрытия бульдозером и ведутся работы по устройству водопропускной трубы», — говорится в сообщении.

Согласно контракту, капремонт дороги необходимо завершить к октябрю.