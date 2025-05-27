Штрафы за это нарушение вырастут в сорок раз

Навязывание россиянам дополнительных услуг со стороны продавцов может быть наказано штрафами до миллиона рублей. Такая норма указана в новом законопроекте, который обсуждается депутатами.
Сейчас штрафы составляют от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч рублей — для юрлиц. Новый законопроект предлагает увеличить их до 100−300 тысяч рублей для должностных лиц и до 250 тысяч — 1 миллиона для юрлиц.
Рост объемов предлагаемых услуг, которые не нужны клиенту, называют колоссальным. За прошлый год зафиксировано 4132 нарушения, но это только вершина айсберга. Большинство инцидентов так и не отражено.
По мнению авторов законопроекта, счет идет не на тысячи и десятки тысяч, а на миллионы случаев обмана сограждан. Более 250 депутатов подписали законопроект. Таким образом, штрафные санкции увеличиваются в 40 раз.
Депутаты считают, что основные моменты будут обсуждены и приведены к консенсусу уже в весеннюю сессию. Итоговое принятие закона возможно осенью 2025 года. Об этом сообщила «Парламентская газета».