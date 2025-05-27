Штрафы за это нарушение вырастут в сорок раз

Сейчас штрафы составляют от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч рублей — для юрлиц. Новый законопроект предлагает увеличить их до 100−300 тысяч рублей для должностных лиц и до 250 тысяч — 1 миллиона для юрлиц.