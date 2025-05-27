В Хабаровске и крае полностью запретят продажу алкоголя 1 июня 2025 года

В Хабаровском крае 1 июня 2025 года будет действовать полный запрет на розничную торговлю алкогольной продукцией в связи с празднованием Дня защиты детей, сообщили в главном управлении регионального госконтроля и лицензирования правительства края.
Продавать горячительные напитки будет нельзя в течение суток. Согласно региональному закону от 25 ноября 2015 года № 143 «Об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции», запрет коснётся не только крепкого алкоголя, но и пивных напитков. В то же время, он не будет распространяться на рестораны, бары и кафе, которые продолжат работать в обычном режиме.
Нарушители запрета столкнутся с серьёзными санкциями, отметила замначальника управления Инна Лаврук.
«Должностным лицам грозит до 40 тысяч рублей штрафа, а организациям — до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции», — сообщила она.
Аналогичные запреты на реализацию спиртного через торговые точки действуют также в День молодежи (последняя суббота июня) и в День знаний (1 сентября). Меры направлены на защиту несовершеннолетних и снижение уровня алкоголизма среди подрастающего поколения.