В Хабаровске и крае полностью запретят продажу алкоголя 1 июня 2025 года

Продавать горячительные напитки будет нельзя в течение суток. Согласно региональному закону от 25 ноября 2015 года № 143 «Об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции», запрет коснётся не только крепкого алкоголя, но и пивных напитков. В то же время, он не будет распространяться на рестораны, бары и кафе, которые продолжат работать в обычном режиме.