Глеб Калюжный приехал на черном «гелике» к призывному пункту в Москве

Российский актер Глеб Калюжный во вторник, 27 мая, приехал на черном «гелике» к призывному пункту в Москве. В ближайшее время он должен отправиться к месту прохождения срочной службы.
Артист рассказал, что от службы ждет новых навыков и друзей. Он также признался, что на него больше впечатление произвели съемки в военной драме «Малыш». По его словам, он уже умеет обращаться с оружием.
В армию его приехали провожать агент, сестра, мама, тетя, бабушка и его друзья, передает Telegram-канал Shot.
5 марта в отношении Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от срочной службы в армии. Позже в СМИ появилась информация о том, что актер попытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы избежать проблем с военкоматом. Подобные действия могли грозить ему тюремным сроком до двух лет. Позже Калюжный сам пришел в военкомат, чтобы избежать уголовного преследования. Актер попросил отправить его на службу в оркестровые войска.