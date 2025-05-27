Глеб Калюжный приехал на черном «гелике» к призывному пункту в Москве

5 марта в отношении Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от срочной службы в армии. Позже в СМИ появилась информация о том, что актер попытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы избежать проблем с военкоматом. Подобные действия могли грозить ему тюремным сроком до двух лет. Позже Калюжный сам пришел в военкомат, чтобы избежать уголовного преследования. Актер попросил отправить его на службу в оркестровые войска.